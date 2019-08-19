Memur Sen hükümetin zam teklifini beğenmedi Ali Yalçın'dan ilk açıklama

Hükümet memur ve memur emeklisine 2020 için yeni zam teklifinde bulundu. Memur Sen hükümetin yeni zam teklifini beğenmedi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Yeni teklif tepkilerimizin anlaşılmadığının gösteriyor" dedi.

Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 5. Dönem Toplu Sözleşmesinin görüşmeleri devam ediyor.

Bu kapsamda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ali Yalçın arasında Bakanlıkta bir görüşme gerçekleşti. Bakan Selçuk, görüşmede, Kamu İşveren Heyeti adına 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zam ve enflasyon farkından oluşan yeni bir teklifte bulundu.

Memur Sen teklifi beğenmedi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetin yeni zam teklifine ilişkin bir açıklama yaptı. Yalçın, "Yeni teklif tepkilerimizin anlaşılmadığının gösteriyor" dedi. Yalçın şunları söyledi:

Yeni teklif tepkilerimizin anlaşılmadığının gösteriyor

Yeni teklif tepkilerimizin anlaşılmadığının gösteriyor. Başkanlar kurulumuzu gece acil toplayarak ilk teklifle ilgili değerlendirmemizi yaptık. Teklif yeterli zam oranlarını içermemesi nedeniyle müzakereye uygun görülmemektedir.

Ciddi bir mesafe alabilmiş değiliz

Bu nedenle masanın sonuç ve çözüm üretmeme kapasitesinin sonuna kadar kullanılması düşüncesindeyiz. Olumlu yaklaşımlara rağmen hala ciddi bir mesafe alabilmiş değiliz.

Mesafe alamadık, sözleşme imza eşiğinin uzağındayız

Mesafe alamadık, sözleşme imza eşiğinin uzağındayız. Şu anda bulunduğumuz noktada uzlaşma seviyesinin uzağındadır. Hakeme başvuru için bir gün yeterlidir diyoruz. İki gün daha müzakere süreci uzatılmalı. Hizmet kollarıyla ilgili masada mesafe alamıyoruz. İki günümüz müzakereye olsun, bir gün de hakem için kalsın diyoruz. Yeni bir maaş zammı teklifini en geç bugün sunmalarını istiyoruz."