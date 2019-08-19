Adnan Selçuk Mızraklı kimdir aslen nereli eşi ve 3 çocuğu kimdir?

Adnan Selçuk Mızraklı kimdir, aslen nereli, eşi kimdir ve Adnan Selçuk Mızraklı neden görevden alındı soruları merak konusu oldu. Silahlı terör örgütü kurma veya yönetmek' suçlarından dolayı Adnan Selçuk Mızraklı Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alındı. Peki kimdir Adnan Selçuk Mızraklı işte merak edilenleri...

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Adnan Selçuk Mızraklı kimdir, aslen nereli ve neden görevden alındı soruları günün konusu oldu. Adnan Selçuk Mızraklı İçişleri Bakanlığı tarafından Silahlı terör örgütü kurma veya yönetmek' suçlarından dolayı görevinden alındı. evli olan ve 3 çocuk babası olan Adnan Selçuk Mızraklı hakkında merak edilenler haberimizde...

ADNAN SELÇUK MIZRAKLI KİMDİR?

Mızraklı, 1963 yılında Şanlıurfa Siverek'te dünyaya geldi. Üç yaşındayken aile, babasının görevi nedeniyle Siverek'ten Eskişehir'in bir köyüne yerleşti. İlkokulu bitirdikten sonra İngilizce eğitim verilen Kadıköy Maarif Kolejini kazandı. 1988 yılında Hacettepe Üniversitesini tamamladı. Yozgat ve Ankara'da bir süre çalıştıktan sonra 1991 - 1996 yılları arasında Dicle Üniversitesinde Genel Cerrahi uzmanlığı eğitimini bitirdi. Ardından Ankara'da Onkoloji Hastanesi'nde Kulak Burun Boğaz Bölümünde çalıştı. Dicle Üniversitesi Genel Cerrahi departmanında da görev yaptı. 1996 – 2005 yılları arasında Diyarbakır Devlet Hastanesinde, 2005'te Diyarbakır'da açılan Özel Veni Vidi Hastanesi'nde çalışmaya başladı. 1990'lı yıllardan itibaren Diyarbakır Tabip Odasında farklı düzeylerde görevlerde bulundu.



DİYARBAKIR TABİP ODASI ONUR KURULU ÜYESİ

Adnan Selçuk Mızraklı, 2008 - 2010 yılları arasında Oda Başkanlığı görevini yürüttü ve hâlen Diyarbakır Tabip Odası Onur Kurulu Üyesidir. 2006 yılından itibaren İnsan Hakları Derneği üyesi, büyük kongre delegesidir. 2009 yılından bu yana Demokratik Toplum Kongresi'nde 2 dönem Divan Kurulu Üyeliği, 1 dönem Daimi Meclis Üyeliği görevlerinde bulundu. Mezopotamya Vakfı Üniversitesi Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığını yerine getirdi, Yönetim Kurulu Üyeliğini ise hâlen yürütüyor.

MEZOPOTAMYA ÜNİVERSİTESİNİ KURMAYI AMAÇLADI

2018 Haziran genel seçimlerinde 27. Dönem HDP Diyarbakır Milletvekili seçildi. Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu ve Güney Doğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi (GDAÜPA) Türk Grubu Üyesidir. 2009'da gerçekleşen Mezopotamya Tıp Kongresi'nin yürütücülüğünü yaptı. 2011'de arkadaşlarıyla Mezopotamya Üniversitesini kurmak amacıyla bir vakıf çalışması yürüttü. 2013 başlarında vakfın kuruluş sürecini tamamladı. 2017 Temmuz'da gözaltına alındı ve Eylül 2018'de tahliye edildi.

2018 genel seçimlerinde HDP Diyarbakır Milletvekili seçilen Adnan Selçuk Mızraklı, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayı oldu ve belediye başkanı seçildi.

1990'da iktisatçı Zeynep Mızraklı ile dünya evine girdi.