SON DAKİKA
Suriye'de TSK'ya alçak saldırı! TSK PKK/YPG'li teröristlerce yapılan saldırılara karşılık vererek terör hedeflerini vurdu Haberin devamı.
HABER /  GALATASARAY
ADV Her yaz yeni bir tatil, yeni bir hikaye...

Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oldu

Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra yurt içi ve yurt dışından birçok takımın transfer gündemine giren Mehmet Topal, Galatasaray ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

Galatasaray yönetimi, Fatih Terim’in hem savunma hem orta alan rotasyonunda düşündüğü tecrübeli futbolcu Mehmet Topal'la bu hafta masaya oturmaya hazırlanıyor.

Transferin en hızlı takımlarından biri olan Galatasaray şimdi de Mehmet Topal için harekete geçiyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, Fatih Terim'in hem savunma hem orta alan rotasyonunda düşündüğü tecrübeli futbolcuyla bu hafta masaya oturmaya hazırlanıyor.

Terim faktörü
İsmi son olarak Celta Vigo ve Başakşehir ile anılan Mehmet Topal'ın Fatih Terim faktörüyle Galatasaray'a geri dönebileceği ifade ediliyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Radamel Falcao'nun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
Foto Galeri Radamel Falcao'nun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Diyarbakır Mardin ve Van başta olmak üzere 29 ilde operasyon 418 kişiye gözaltı
Diyarbakır Mardin ve Van başta olmak üzere 29 ilde operasyon 418 kişiye gözaltı
Görevden alınan Diyarbakır Belediye Başkanı Mızraklı'dan ilk açıklama!
Görevden alınan Diyarbakır Belediye Başkanı Mızraklı'dan ilk açıklama!
PTT Kargomat milyonların işini kolaylaştırmaya devam ediyor
PTT Kargomat milyonların işini kolaylaştırmaya devam ediyor
Hükümetten memur ve memur emeklisine yeni zam teklifi
Hükümetten memur ve memur emeklisine yeni zam teklifi
HDP'li 3 büyükşehir belediye başkanının görevden alınmasına CHP'den ilk tepki!
HDP'li 3 büyükşehir belediye başkanının görevden alınmasına CHP'den ilk tepki!
3 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
3 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
ÖNCEKİ HABERLER
HDP'li 3 belediyeye kayyum! CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan tepki gecikmedi
HDP'li 3 belediyeye kayyum! CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan tepki gecikmedi
Bakan Pakdemirli: Türkiye bu 4 ürünün üretim ve ihracatında dünyada lider
Bakan Pakdemirli: Türkiye bu 4 ürünün üretim ve ihracatında dünyada lider
Kayserispor 5. kez yenildi
Kayserispor 5. kez yenildi
Seren Serengil Yaşar İpek bebek haberi cinsiyeti kız mı?
Seren Serengil Yaşar İpek bebek haberi cinsiyeti kız mı?
YHT ile taşınan yolcu sayısı 10 yılda 50 milyon oldu
YHT ile taşınan yolcu sayısı 10 yılda 50 milyon oldu
Yarışmacı anlattı MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu stüdyoyu terk etti
Yarışmacı anlattı MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu stüdyoyu terk etti
Yorumlar