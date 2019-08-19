Diyarbakır Mardin ve Van başta olmak üzere 29 ilde operasyon 418 kişiye gözaltı

Diyarbakır, Mardin ve Van belediyelerine yapılan operasyon sonrası 29 ilde de operasyon başlatıldı. Son dakika operasyonlarda 418 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırılmasının ardından, Diyarbakır, Mardin ve Van başta olmak üzere 29 ilde bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 418 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında HDP'li belediyelerde görevli kişilerin olduğu da öğrenildi. Söz konusu kişiler HDP'li başlanların göreve gelmesi ile birlikte belediyede işe alınmışlardı.

İçişleri Bakanlığı: Operasyonlar sürecek

İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır, Mardin ve Van illeri başta olmak üzere toplam 29 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik 418 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalamaya dönük operasyonlar devam etmektedir."

Diyarbakır, Mardin ve Van illeri başta olmak üzere toplam 2️⃣9️⃣ ilde PKK/KCK Terör Örgütüne yönelik 4️⃣1️⃣8️⃣ şahıs yakalanarak gözaltına alındı.



Yakalamaya dönük operasyonlar devam etmektedir.



❗Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) August 19, 2019



Belediyeleri karargaha çevirmişler

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı, önceki dönemde kayyumun terör bağlantıları nedeniyle işten çıkarttığı 248 kişiyi, göreve başladıktan sonra belediyeye geri alarak belediye binasını adete bir PKK karargahına çevirdi.

Şehit yakınlarını işten çıkartıp, teröristleri aldılar

HDP'li Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, belediye iştirakı olan birçok şirketin yönetimine PKK bağlantılı kişileri getirdi. Türk ayrıca 313 Hak-İş üyesi işçiyi HDP'li olmadıkları gerekçesiyle işten çıkarttı.