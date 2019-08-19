Kasımpaşa Trabzonspor maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig’in ilk haftasında Kasımpaşa sahasında Trabzonspor’u konuk etti. Konuk ekip karşılaşmanın 34’üncü dakikasında Sörloth’un attığı golle 1-0 öne geçti. Kasımpaşa bu gole 40’ıncı dakikada Aytaç Kara ile karşılık verdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında iki takımın gol girişimleri de sonuç vermedi ve mücadele 1-1’lik skorla sona erdi.

Süper Lig'in ilk haftasındaki Kasımpaşa-Trabzonspor karşılaşması 1-1 berabere tamamlandı.

21. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sörloth, Ben Youssef'ten sıyrılarak şutunu çekerken, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

22. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza yayının hemen gerisinden çektiği sert şutta, topa az farkla üstten dışarı çıktı.

34. dakikada Trabzonspor öne geçti. Kasımpaşa'nın orta alanda kaybettiği topu kapan Abdülkadir Ömür'ün ara pasıyla ceza sahasına giren Sörloth, dar açısına rağmen sağdan plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

40. dakikada Kasımpaşa'nın beraberlik golü geldi. Yusuf Erdoğan'ın sağdan ortasında Aytaç Kara topa ceza sahası içinde voleyle vurdu. Kale önünde Obi Mikel'e çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

49. dakikada Nwakaeme'nin pasında topla buluşan Sörloth, ceza sahasına girdi. Bordo-mavili oyuncu dar açısına rağmen topu kalecinin üzerinden aşırdı, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

74. dakikada Khalili'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan Çakır topu direk dibinde kontrol etti.

80. dakikada Nwakaeme'nin soldan pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Abdülkadir Ömür, meşin yuvarlağı Sörloth'a bıraktı. Norveçli oyuncunun altı pasın sağ çaprazından yaptığı vuruşta top auta çıktı.

82. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Soldan gelen ortaya iyi yükselen Koita'nın kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

87. dakikada Koita sağdan ceza sahasına girerek çizgiye indi ve topu içeri çevirdi. İlhan Depe'nin altı pas önündeki şutunu kaleci Uğurcan Çakır kurtararak net bir golü engelledi.

Mücadele 1-1 sona erdi.

Kasımpaşa: 1 - Trabzonspor: 1

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov, Fernandes, Ben Youssef, Karim Hafez, Hajradinovic (Dk. 89 Veysel Sarı), Aytaç Kara, Mame Thiam (Dk. 69 İlhan Depe), Khalili, Yusuf Erdoğan (Dk. 79 Mustafa Pektemek), Koita

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Fernandes, Campi, Novak, Obi Mikel (Dk. 59 Abdülkadir Parmak), Sosa, Yusuf Sarı (Dk. 58 Ekuban), Abdülkadir Ömür (Dk. 89 Doğan Erdoğan), Nwakaeme, Sörloth

Goller: Dk. 34 Sörloth (Trabzonspor), Dk. 40 Obi Mikel (Kendi kalesine) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 3 Hajradinovic, Dk. 90 Fernandes (Kasımpaşa)