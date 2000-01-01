Milli Pazar Yeri ePttAVM’den Milli İndirim

Kurban Bayramı’na özel başlatılan indirim kampanyası kapsamında kavurma gibi yiyeceklerin pişirilmesi için ihtiyaç duyulan tencere ve tavalarda da uygun fırsatlar vatandaşları bekliyor. Bayramın vazgeçilmezi olan çikolata ve şekerleri de özel fiyatlarla müşterilerine sunan ePttAVM, site üzerinden yapılan alışverişlerde, kapıda kontrollü teslimle de güvenli ve kolay alışverişin adresi konumunda.�