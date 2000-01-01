Milli Pazar Yeri ePttAVM’den Milli İndirim
Türkiye’nin milli pazar yeri platformu “www.epttavm.com”da Kurban Bayramı’na özel indirim fırsatı müşterilerle buluşuyor.
Türkiye’de geniş bir hizmet ağına sahip olan ve 179 yıldır faaliyetlerini geliştirerek müşterilerine güvenilir, kaliteli ve ulaşılabilir hizmet sunmayı amaçlayan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ)’nin milli pazar yeri ePttAVM, müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik kampanyalarına devam ediyor.�
ePttAVM’de cep telefonu, su altı kameraları, klima, bilgisayarlar gibi birçok üründe uygun fiyatlar devam ederken, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların ihtiyaç duyacağı derin dondurucular yüzde 45’e varan indirimlerle satışa sunuldu.�
Kurban Bayramı’na özel başlatılan indirim kampanyası kapsamında kavurma gibi yiyeceklerin pişirilmesi için ihtiyaç duyulan tencere ve tavalarda da uygun fırsatlar vatandaşları bekliyor. Bayramın vazgeçilmezi olan çikolata ve şekerleri de özel fiyatlarla müşterilerine sunan ePttAVM, site üzerinden yapılan alışverişlerde, kapıda kontrollü teslimle de güvenli ve kolay alışverişin adresi konumunda.�
ePttAVM, bayramda tatile gidecekleri de unutmadı. Dünyaca ünlü markaların yer aldığı güneş gözlüğü, valiz ve plaj giyim ürünlerinde yüzde 70’e varan indirimli fiyatlar vatandaşların beğenisine sunuluyor. Alışveriş Platformu, tatil boyunca güneşin tadını çıkarabilmeleri için yüzde 50’ye varan indirimlerle güneş ürünlerini de tatilcilerle buluşturuyor.�
Bayram tatilinde çocuklarının kitap okuma alışkanlığını daha da artırmak isteyen aileler için çocuk kitaplarında da çeşitli fırsatlar sunuluyor. Ayrıca, uzun yola çıkmadan önce aracınızın tüm ihtiyaçları için araç bakım ürünleri de platformda müşterileri bekleyen fırsatlar arasında bulunuyor.�
Ağustos ayı içerisinde devam edecek kampanya süreleri farklı ürün kategorilerinde değişiklik gösterebilir.