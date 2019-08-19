HDP'li 3 büyükşehir belediye başkanının görevden alınmasına CHP'den ilk tepki!

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığı tarafından görev alınması ile ilgili açıklama yapan CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Yazık, yazıklar olsun, bu kadar bedelden sonra gelinecek yer burası mı olacaktı?" tepkisini ortaya koydu.

Mehmet Bekaroğlu, İçişleri Bakanlığının Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'yı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ü ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ı görevinden almasına Twitter'dan tepki gösterdi.

"Halkın meşru siyasetten umudu kesmesinin istenmesidir"

Bekaroğlu şu ifadeleri kullandı:

Diyarbakır, Van ve Mardin'de 4,5 ay önce seçilen belediye başkanları görevden alınarak yerlerine valiler atandı. Gerekçe terör örgütlerine destek vermek.

Bunun anlamı sadece demokrasinin iptal eğilmesi değil, aynı zamanda halkın meşru siyasetten umudu kesmesinin istenmesidir.

"İnandırıcı değil"

İBB seçimlerini kazanmak İçin terör gerekçesi ile kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkaran AK Parti iktidarının belediye başkanlarının 4,5 ayda terör suçlarını tespit edip görevden alması inandırıcı değildir. Bu durumun ülke bütünlüğüne herhangi bir katkısı olmayacaktır.

"Sonra gelinecek yer burası mı olacaktı?"

Yazık, yazıklar olsun, bu kadar bedelden sonra gelinecek yer burası mı olacaktı?

Ahmet Türk'ün belediye başkanı seçilmesini içine sindiremeyen bir zihniyetin Türkiye'nin Kürt sorununu çözmek diye bir niyeti olamaz. Bu kafa Kürt ve terör sorununu çözmez, sadece kullanır.

Diyarbakır, Van ve Mardin’de 4,5 ay önce seçilen belediye başkanları görevden alınarak yerlerine Valiler atandı. Gerekçe terör örgütlerine destek vermek.

Bunun anlamı sadece demokrasinin iptal eğilmesi değil, aynı zamanda halkın meşru siyasetten umudu kesmesinin istenmesidir. — Mehmet Bekaroğlu (@MBekaroglu) August 19, 2019

İBB seçimlerini kazanmak İçin terör gerekçesi ile kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan’ı TRT’ye çıkaran AKP iktidarının Belediye başkanlarının 4,5 ayda yetör suçlarını tespit edip görevden alması inandırıcı değildir.Bu durumun ülke bütünlüğüne herhangi bir katkısı olmayacaktır. — Mehmet Bekaroğlu (@MBekaroglu) August 19, 2019

Yazık, yazıklar olsun, bu kadar bedelden sonra gelinecek yer burası mı olacaktı? Ahmet Türk’ün belediye başkanı seçilmesini içine sindiremeyen bir zihniyetin Türkiye’nin Kürt sorununu çözmek diye bir niyeti olamaz. Bu kafa Kürt ve terör sorununu çözmez, sadece kullanır. — Mehmet Bekaroğlu (@MBekaroglu) August 19, 2019

Tanrıkulu'ndan tepki

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın görevden alınmasına tepki gösterdi.

"Darbe sadece tankla, tüfekle yapılmaz" diyen Tanrıkulu, "Halkın anayasal tercihlerine yapılmış bir darbedir" değerlendirmesinde bulundu.