Göztepe Antalyaspor maçı golleri ve geniş özeti
Süper Lig'de 2019-2020'nin ilk hafta maçında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Antalyaspor'u konuk eden Göztepe rakibine 1-0 yenilerek sezona üzgün başladı. Maçın 29'uncu dakikasında Angelo'nun kafa golü Antalyaspor'a galibiyeti getirdi. İkinci yarıda iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremezken, kırmızı-beyazlılar İzmir'den evine mutlu döndü.
Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk hafta maçında Antalyaspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.
15. dakikada Poko'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Serdar Gürler'in şutunda, top üstten auta gitti.
28. dakikada sağ kanattan Nazım Sangare'nin yaptığı ortada, sol çapraz pozisyonda topla buluşan Hakan Özmer'in şutunda direkten dönen meşin yuvarlağı Göztepeli oyuncular uzaklaştırdı.
29. dakikada Antalyaspor öne geçti. Serdar Gürler'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Bahadır Öztürk'ün aktardığı topu takip eden Diego, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
66. dakikada Mukairu'nun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Doğukan Sinik'in şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
78. dakikada Yalçın Kayan'ın yaptığı ortada ceza alanı içinde Eren Derdiyok'un dokunamadığı top yandan dışarı çıktı.
83. dakikada Serdar Özkan'ın çabuk kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Chahechouhe'nun şutunda, meşin yuvarlak kaleci Beto'nun müdahalesiyle kornere gitti.
87. dakikada Serdar Gürler'in sağ kanattan yaptığı ortada, ceza alanı içindeki Leo'nun kafa vuruşunda top kaleci Boffin'de kaldı.
Müsabakada Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Göztepe: 0 - Antalyaspor: 1
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Zorbay Küçük, Serkan Ok, Yusuf Bozdoğan
Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Sanneh, Leo, Serdar Gürler, Castro (Dk. 81 Alpaslan Öztürk), Poko, Halil Akbunar (Dk. 62 Yalçın Kayan), Deniz Kadah (Dk. 46 Yasin Öztekin), Eren Derdiyok
Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Celustka, Hakan Özmert (Dk. 88 Chico), Charles, Ufuk Akyol, Serdar Özkan, Doğukan Sinik (Dk. 72 Chahechouhe), Mukairu (Dk. 82 Harun Alpsoy)
Gol: Dk. 29 Diego (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Titi, Dk. 55 Poko, Dk. 80 Gassama (Göztepe), Dk. 34 Hakan Özmert, Dk. 64 Celustka, Dk. 80 Ferhat Kaplan (yedek kulübesinde) (Antalyaspor)