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Şemdinli'de el yapımı bomba patladı

Şemdinli'de el yapımı bomba patladı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerce yola döşenen el yapımı bomba sivil araç geçişi sırasında patladı. Çatalca Mahallesi yolunda meydana gelen patlamada bir kişi öldü.

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca Şemdinli ilçesi Çatalca Mahallesi yoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcı sivil aracın geçişi sırasında infilak etti.

Patlamada bir kişi hayatını kaybetti.

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