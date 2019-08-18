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Galatasaray taraftarının istediği oldu Hasan Şaş görevine geri döndü

Galatasaray taraftarının istediği oldu Hasan Şaş görevine geri döndü

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Denizlispor deplasmanından 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan Galatasaray cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Önceki gün istifa eden yardımcı antrenör Hasan Şaş, görevine geri döndü.

Galatasaray'da Denizlispor maçı sonrasında Yardımcı Antrenör Hasan Şaş ve Denizlisporlu bazı taraftarlar arasında tartışma çıkmış, yaşanan olayların ardından Hasan Şaş istifa ettiğini açıklamıştı.

Yardımcı Antrenör Hasan Şaş, bugün yaptığı açıklamayla istifa kararından vazgeçerek göreve geri döndüğünü açıkladı. 

Fatih Terim ve Levent Şahin'le olan bir fotoğrafını kişisel sosyal medya hesabından paylaşan Hasan Şaş, şu açıklamayı yaptı:

hasan şaş

"Bazen zor zamanlarda ihtiyacın olan sadece şefkattir. O şefkat ki hayatını adadığın renklerden, gençliğinden, emeklerinden, hayallerinden ayrılmana izin vermez. Hiç hata yapmamış, hiç yüzün düşmemiş, hiç hayal kırıklığı yaşamamış gibi yoluna devam etmeni, birşey olmamışcasına tekrar çalışmanı sağlar o şefkat. Üzülürken üzdüğüm, kırılırken kırdığım herkesten hem özür dilerim hem teşekkür ederim. Bugün yeniden sarı kırmızı başarılar için daha çok çalışacağım ilk gün. Allah utandırmasın." 

Taraftar geri dönmesini istiyordu

Şaş'ın istifasının ardından dünden bu yana Galatasaraylı taraftarlar, yardımcı antrenörün görevine geri dönmesi için sosyal medyada birçok mesaj yayınlamıştı.

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