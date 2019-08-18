HABER /  YEREL

Dini nikahla birlikte yaşadığı adamın uyurken kafasına sıktı

Dini nikahla birlikte yaşadığı adamın uyurken kafasına sıktı

Ordu Aybastı'da 34 yaşındaki Safiye B. dini nikahla birlikte yaşadığı 36 yaşındaki Muzaffer Önkol'u yatakta uyurken, tabancayla başından vurarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde, ilçenin Esenli Mahallesi'nde meydana geldi. Muzaffer Önkol, dini nikahla birlikte yaşadığı Safiye B. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından Safiye B., evde odasına çekilen Muzaffer Önkol'a, yatakta uyuduğu sırada tabancayla ateş etti. Başından vurulan Önkol, ağır yaralanırken, Safiye B. ise evden kaçtı.

Yaşamını yitirdi

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine, eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Önkol'u ambulansla Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çok kan kaybettiği belirlenen Önkol, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kaçan kadın yakalandı

Olay sonrası kaçan Safiye B., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Muzaffer Önkol'un cansız bedeni, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Bu iller dikkat! Çok kuvvetli yağış geliyor
Foto Galeri Bu iller dikkat! Çok kuvvetli yağış geliyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na Doğu Akdeniz tepkisi
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na Doğu Akdeniz tepkisi
ABD dergisi şaşırttı! Erdoğan Washington'ı parmağında oynatıyor!
ABD dergisi şaşırttı! Erdoğan Washington'ı parmağında oynatıyor!
Mardin'den şok görüntü! 3 kamyonette 50 terörist böyle görüntülendi
Mardin'den şok görüntü! 3 kamyonette 50 terörist böyle görüntülendi
Burhan Kuzu FIFA kokartlı eski hakem Selçuk Dereli'yi çıldırttı!
Burhan Kuzu FIFA kokartlı eski hakem Selçuk Dereli'yi çıldırttı!
Başkan açıkladı! Emre Kılınç için Beşiktaş'tan resmi teklif aldık
Başkan açıkladı! Emre Kılınç için Beşiktaş'tan resmi teklif aldık
Katar'a kurulacak ikinci Türk üssü Bahreyn'i kudurttu
Katar'a kurulacak ikinci Türk üssü Bahreyn'i kudurttu
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray taraftarının istediği oldu Hasan Şaş görevine geri döndü
Galatasaray taraftarının istediği oldu Hasan Şaş görevine geri döndü
Magnum kampanyasına katılma nasıl olur 2019 Magnum ödülleri neler
Magnum kampanyasına katılma nasıl olur 2019 Magnum ödülleri neler
Muharrem orucu 2019 ne zaman başlıyor Muharrem ayı ne zaman?
Muharrem orucu 2019 ne zaman başlıyor Muharrem ayı ne zaman?
Batman’da otomobil şarampole uçtu: 2 ölü 3 yaralı
Batman’da otomobil şarampole uçtu: 2 ölü 3 yaralı
İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: Başka protestolar gelebilir
İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: Başka protestolar gelebilir
KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK bursu ne kadar?
KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK bursu ne kadar?
Yorumlar