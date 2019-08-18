Dini nikahla birlikte yaşadığı adamın uyurken kafasına sıktı

Ordu Aybastı'da 34 yaşındaki Safiye B. dini nikahla birlikte yaşadığı 36 yaşındaki Muzaffer Önkol'u yatakta uyurken, tabancayla başından vurarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde, ilçenin Esenli Mahallesi'nde meydana geldi. Muzaffer Önkol, dini nikahla birlikte yaşadığı Safiye B. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından Safiye B., evde odasına çekilen Muzaffer Önkol'a, yatakta uyuduğu sırada tabancayla ateş etti. Başından vurulan Önkol, ağır yaralanırken, Safiye B. ise evden kaçtı.

Yaşamını yitirdi

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine, eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Önkol'u ambulansla Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çok kan kaybettiği belirlenen Önkol, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kaçan kadın yakalandı

Olay sonrası kaçan Safiye B., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Muzaffer Önkol'un cansız bedeni, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.