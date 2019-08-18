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ABD dergisi şaşırttı! Erdoğan Washington'ı parmağında oynatıyor!

ABD dergisi şaşırttı! Erdoğan Washington'ı parmağında oynatıyor!

ABD'nin köklü yayın organlarından Foreign Policy (FP), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'yi etkileyerek istediğini almayı başardığıını söyledi. FP haberi, "Erdoğan Washington'ı parmağında oynatıyor" başlığıyla verdi.

Foreign Policy (FP), Fırat'ın doğusuna düzenlenecek müşterek harekat hakkında çarpıcı analizlerde bulundu. Medya organı, Türkiye ve ABD'nin şartlar üzerinde anlaşması hakkında, "Başarılı ABD diplomasisinin Türkiye'yi tek başına hareket etmekten vazgeçirdiği düşünebilir. Ama Ankara'nın zafer edasıyla 'ABD bizim pozisyonumuza yaklaştı' demesinin bir sebebi var." sözlerine yer verdi. 

Türkiye ABD'nin yaptırım tehditlerine rağmen S-400 konusunda geri adım atmamış, füze sisteminin intikalini başlatmıştı. Türkiye'nin S-400 konusundaki kendinden emin ve makul tutumu sayesinde ABD tehdit olarak savurduğu yaptırımları uygulamakta bile temkinli davranmak zorunda kaldı. 

Erdoğan yine geri adım atmadı

Fırat'ın doğusuna düzenlenmesi planlanan olası bir operasyon konusunda, Erdoğan yine geri adım atmadı ve etkin bir diplomasi örneği sergiledi. Tarafların uzlaştığı müzakereler neticesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Amerika'nın Münbiç gibi oyalama sürecine girmesine müsaade etmeyeceğiz." yorumu sürece damgasını vurdu.

Erdoğan'ın fırtınası, konuşmaların seyrini değiştirdi

Foreign Policy de, S-400 yaptırımları ile Fırat'ın doğusuna düzenlenmek istenen operasyonun hemen hemen aynı zamana denk gelmesinin altı çizdi, "Erdoğan'ın fırtınası, konuşmaların seyrini değiştirdi" yorumunda bulundu. FP, haberin detayında Türkiye'nin müşterek harekat konusunda elde ettiklerini "olağanüstü" olarak tanımlarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi yeteneğine dikkat çekildi. 

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