Burhan Kuzu FIFA kokartlı eski hakem Selçuk Dereli'yi çıldırttı!

CHP’li Selçuk Dereli’nin yayıncı kuruluşta yapacağı programın iptal edilmesinin ardından Burhan Kuzu, FIFA kokartlı eski hakeme ağır sözlerle yüklendi. Selçuk ise Kuzu'ya öyle bir yanıt verdi ki...

FIFA kokartlı eski hakem Selçuk Dereli’nin BeinSPORTS’ta yapılması planlanan programı yayıncı kuruluşun aldığı karar sonrası iptal edildi.

Dereli, Twitter hesabından yaptığı son açıklamada, ‘beinSPORTS’la dün itibariyle yapmayı planladığımız programlar yayıncı kuruluşun ‘bu sezon hakem programı yapmayacağını’ bugün tarafıma bildirmesi üzerine iptal olmuştur! Sizleri; söylenmedik söz bırakmayacağım, bağımsız ve tarafsız kanalıma bekliyorum" sözleriyle programın gerçekleşmeyeceğini duyurdu.

Daha fazla kirletme

TBMM Anayasa Komisyonu Eski Başkanı ve Anayasa profesörü Burhan Kuzu, resmi Twitter hesabından yayıncı kuruluşu aldığı bu karardan ötürü tebrik etti. Selçuk Dereli'nin hakemlik yaptığı dönemde FETÖ'den talimat aldığını iddia eden Kuzu, "CHP'de aktif siyaset yapıyorsun. Futbolu ve Türk hakemliğini daha fazla kirletme" dedi.

Eğer bu ithamını kanıtlamazsan müfterisin!!! — Selçuk Dereli (@selcuk_dereli) August 17, 2019

Selçuk Dereli'den çok sert tepki!

Müfteri Burhan Kuzu'nun sözlerine cevap veren eski hakem Selçuk Dereli, "Eğer bu ithamını kanıtlamazsan müfterisin" dedi.