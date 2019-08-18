HABER /  GÜNCEL

Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen muhtara tutuklama

Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen muhtara tutuklama

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, yol kontrolü yapan jandarmaya direnip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulunduğu iddia edilen muhtar ile yanındaki arkadaşı tutuklandı.

Kadirli-Kozan kara yolunda yol denetimi yapan jandarma ekipleri, Süleyman Y. idaresindeki 38 LJ 648 plakalı otomobili durdurdu.Sürücü ve otomobilde bulunan Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Akdam köyünün muhtarı Mustafa U. ile jandarma personeli arasında alkol kontrolü yapılmak istenmesi üzerine tartışma çıktı.

Tartışma sırasında görevlilere direndiği ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddia edilen muhtar ile jandarmaya mukavemette bulunduğu ileri sürülen Süleyman Y. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden muhtar Mustafa U. 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlamalarından, Süleyman Y. ise 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlamasından tutuklandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan tespit: Deprem olursa can kaybı 18 bin olur
Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan tespit: Deprem olursa can kaybı 18 bin olur
İBB Başkanı İmamoğlu'na Fatih Altaylı'dan uyarı: Yapmayın başkan
İBB Başkanı İmamoğlu'na Fatih Altaylı'dan uyarı: Yapmayın başkan
İrfan Can yönetimden izin istedi! Fenerbahçe'yi istiyorum
İrfan Can yönetimden izin istedi! Fenerbahçe'yi istiyorum
İnternetten film müzik indirmek caiz midir? Diyanet'ten 'download' fetvası
İnternetten film müzik indirmek caiz midir? Diyanet'ten 'download' fetvası
Bakan Ersoy su basan Kapalıçarşı'nın çatısında konuştu: İyi de bir test geçirmiş oldu
Bakan Ersoy su basan Kapalıçarşı'nın çatısında konuştu: İyi de bir test geçirmiş oldu
Ekrem İmamoğlu'ndan tatil eleştirilerine yanıt
Ekrem İmamoğlu'ndan tatil eleştirilerine yanıt
ÖNCEKİ HABERLER
Hacamat takvimi Ağustos 2019 hangi günler yapılır?
Hacamat takvimi Ağustos 2019 hangi günler yapılır?
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu
AÖL ek sınav ne zaman MEB 2019-2020 iş takvimi sınavları
AÖL ek sınav ne zaman MEB 2019-2020 iş takvimi sınavları
İnanılmaz olay! 3 ayda 2 kez doğum yaptı
İnanılmaz olay! 3 ayda 2 kez doğum yaptı
2019 YDS/2 sınavı ne zaman yapılacak ÖSYM sınav takvimi
2019 YDS/2 sınavı ne zaman yapılacak ÖSYM sınav takvimi
Norveç'te cami saldırganı hakim karşısında
Norveç'te cami saldırganı hakim karşısında
Yorumlar 2 yorum