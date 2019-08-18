HABER /  GÜNCEL

İnternetten film müzik indirmek caiz midir? Diyanet'ten 'download' fetvası

İnternetten film müzik indirmek caiz midir? Diyanet'ten 'download' fetvası

İzinsiz indirilen dokümanların 'hak gasp etmek' olduğunun altını çizen Diyanet İşleri Başkanlığı, "O alanlarda emek harcayan insanların yeni ürünler üretme konusundaki şevkini kırıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, internet üzerinden film, müzik, kitap gibi eserlerin, eser sahiplerinden izinsiz indirilmesinin caiz olmadığını açıkladı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre Diyanet aylık dergisinde, "İnternetten program, yazılım, kitap, müzik indirmek ve bunları kullanmak helal midir?" sorusunu yanıtladı.

"İzni olmadan elde edip kullanmak caiz değildir"

Diyanet'in verdiği yanıtta şu ifadeler kullanıldı: Hak ihlalleri elektronik ve bilgisayar dünyasında da yaşanmaktadır. Bu tür haksız davranışlar sadece bireylerin hakkını gasp etmiş olmamakta, aynı zamanda o alanlarda emek harcayan insanların yeni ürünler üretme konusundaki şevkini kırmakta, bu da kamu hakkı ihlaline dönüşmektedir. Bu sebeple birer emek mahsulü olarak internet ortamına geçirilmiş olan her türlü program, yazılım, kitap, müzik vb. ürünleri ilgililerin izni olmadan elde edip kullanmak caiz değildir.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Bu iller dikkat! Çok kuvvetli yağış geliyor
Foto Galeri Bu iller dikkat! Çok kuvvetli yağış geliyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Ersoy su basan Kapalıçarşı'nın çatısında konuştu: İyi de bir test geçirmiş oldu
Bakan Ersoy su basan Kapalıçarşı'nın çatısında konuştu: İyi de bir test geçirmiş oldu
Ekrem İmamoğlu'ndan tatil eleştirilerine yanıt
Ekrem İmamoğlu'ndan tatil eleştirilerine yanıt
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi raporu tamamlandı Erdoğan'a sunulacak
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi raporu tamamlandı Erdoğan'a sunulacak
Kastamonu'da şiddetli dolu tarım arazileri büyük zarar gördü
Kastamonu'da şiddetli dolu tarım arazileri büyük zarar gördü
Afganistan'da düğün salonuna bombalı saldırı 63 kişi hayatını kaybetti
Afganistan'da düğün salonuna bombalı saldırı 63 kişi hayatını kaybetti
Düğüne giderken baraja uçtular: 4 kişi hayatını kaybetti
Düğüne giderken baraja uçtular: 4 kişi hayatını kaybetti
ÖNCEKİ HABERLER
Polis akademisi polislik alımı 2019 kadın aday başvuru şartları
Polis akademisi polislik alımı 2019 kadın aday başvuru şartları
Erol Bulut: İstediğimiz oyunu sahaya yansıttık
Erol Bulut: İstediğimiz oyunu sahaya yansıttık
Polislik başvurusu 2019 POMEM erkek adaylar için şartlar neler?
Polislik başvurusu 2019 POMEM erkek adaylar için şartlar neler?
Hikmet Karaman: VAR’a güveniyoruz ama...
Hikmet Karaman: VAR’a güveniyoruz ama...
POMEM başvurusu 2019 POMEM başvurusu nasıl yapılır şartlar
POMEM başvurusu 2019 POMEM başvurusu nasıl yapılır şartlar
Norveç'te cami saldırganı hakim karşısında
Norveç'te cami saldırganı hakim karşısında
Yorumlar