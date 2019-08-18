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Abdullah Avcı: Sistemi denedik olmadı

İhlas Haber Ajansı
Abdullah Avcı: Sistemi denedik olmadı

Beşiktaş'ın deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 3-0 yenildiği maçın ardından konuşan Abdullah Avcı "Bir bizim sistemi denedik olmadı, iki onların alışık olduğu sistemi denedik olmadı" dedi.

Süper Lig’in 1. haftasında Demir Grup sahasında Beşiktaş’ı 3-0 mağlup etti. Maçın ardından konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı basın mensuplarının sorularını cevapladı. 

Avcı, Sivasspor’u galibiyetten dolayı tebrik ederek “Galibiyetten dolayı Sivasspor’u tebrik ederiz. Maçtan önceki tespitlerimiz, fizik kalitesi yüksek, sıcak teması ve faul sayısı fazla bir takımla karşılaşacaktık. Onun için özellikle ilk yarı itibariyle çalıştığımız topa sahip olma ve bunu damgalandırma ve de rakibi koşturmayı zaman zaman yaptık. Zaman zaman rakibe duran toplar verdik. İlk yarı itibariyle 1-0 yenik duruma düştük. Dizayn etmeye çalıştığımız sistem ilk yarı itibariyle karşılığını alamadık" şeklinde konuştu.

"Bir bizim sistemi denedik olmadı"
Avcı, konuşmasının devamında  "2. yarıda basit bir toptan yediğimiz ikinci gole kadar aslında sistem biraz devreye girmeye başlamıştı. 2-0’dan sonra oyuncuların alışık olduğu düzene döndük, onda da bir cevap alamadık. Oyuna tekrar Beşiktaş takımının girmesi gereken bir durumdan tamamen uzaklaştık. Bir bizim sistemi denedik olmadı, iki onların alışık olduğu sistemi denedik olmadı. Zihinsel olarak bu hafta itibariyle bakacağız. Biran evvel tespitlerimizi yapıp, oyun, oyuncu ve bizler tespitlerimizi yapıp dönüş yapmamız lazım. Cuma akşamı muhteşem stadyumumuzda seyircimizle beraber umarım ikinci hafta lige galibiyetle başlayan takım kimliğini ortaya koyarız.” dedi.

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