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Afganistan'da düğün salonuna bombalı saldırı 63 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Afganistan'da düğün salonuna bombalı saldırı 63 kişi hayatını kaybetti

AFGANİSTAN 'ın başkenti Kabil'de düğün salonuna korkunç bir saldırı düzenlendi. Saldırıda 63 kişi hayatını kaybetti, 180'den fazla yaralının olduğu açıklandı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasret Rahimi, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in 6. güvenlik bölgesindeki düğün salonu Kasri Dubai'de patlama olduğunu söyledi.

Rahimi, yerel saatle 22.40'ta gerçekleşen patlamada en az 63 kişinin hayatını kaybettiği, 180'den faz yaralının olduğu bilgisini verdi.

Yaralıların tedavi altına alındığı belirtildi.Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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