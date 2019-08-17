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Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan Doğu Akdeniz çıkışı

Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan Doğu Akdeniz çıkışı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir'de düzenlenen il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada Doğu Akdeniz konusunda şaşırtan bir açıklamaya imza attı.

Kılıçdaroğlu, il başkanlarına yaptığı Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz ile ilgili konuşmada bir gafa imza attı. Kılıçdaroğlu, 'Suriye yönetimiyle iş birliği yapılmalı Mısır’la barışmamız lazım. Doğu Akdeniz’de herkes orada, bir tek Türkiye yok, neden? Başarılı bir dış politika güdüyorlar sözde. Neden yokuz peki? Mısır’la kavga ettik çünkü. Neden ettik? Mısır’la hiçbir sorunumuz yoktu. Niçin kavga ettik? Bunu özellikle AK Partili kardeşlerimin düşünmesini isterim' dedi.

Doğu Akdeniz'de üç gemi: Yavuz, Barbaros ve Fatih

Oysa ki Türkiye, Akdeniz’de sahip olduğu ruhsat alanlarında ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin KKTC Türkiye Petrolleri’ne verdiği ruhsat sahalarındaki arama ve sondaj çalışmalarına, Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi ile Yavuz ve Fatih Sondaj gemileri, KKTC açıklarında uluslararası sularda sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerine devam ediyor.

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