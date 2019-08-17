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Fenerbahçe'den ayrılan İsmail Köybaşı imzayı atıyor!

Fenerbahçe'den ayrılan İsmail Köybaşı imzayı atıyor!

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 1 Temmuz'da sona eren İsmail Köybaşı sarı lacivertli takımdan ayrıldı. 30 yaşındaki oyuncu Westerlo Kulübü ile anlaşacak.

Sözleşmesi sona eren İsmail Köybaşı, Fenerbahçe'den ayrıldı. Deneyimli sol bek İsmail Köybaşı'na Süper Lig'den teklifler gelse de oyuncunun önceliği Avrupa'da forma giymek.

Berke ve Recep'in yanına gidiyor

Fanatik'te yer alan habere göre; Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki futbolcu, Hasan Çetinkaya'nın yöneticiliğini yaptığı, Berke Özer ve Recep Gül'ün formasını giydiği Westerlo ile temas halinde. Tarafların anlaşma sağlamaya yakın oldukları iddia edildi.

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