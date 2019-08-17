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İstanbul Havalimanı’nda 3'üncü pistin yapımı devam ediyor

İstanbul Havalimanı’nda 3'üncü pistin yapımı devam ediyor

İnşaatı devam eden İstanbul Havalimanı'nın üçüncü pisti için çalışmalar aralıksız sürüyor. Pistin 2020 yılında hizmete sunulması planlanıyor.

Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Havalimanı'nda üçüncü pist de inşa aşamasında...

2020 yılına hazır

2020 yılında faaliyete geçmesi planlanan pistin devreye girmesiyle, saatlik uçuş kapasitesi 80’den 120’ye yükselecek.

Hava trafik kapasitesi 120'e çıkacak

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımda pist tamamlanmasıyla birlikte getireceği kapasite artışına dikkat çeken Hüseyin Keskin, “İstanbul Havalimanı 3'üncü pist inşaatında incelemelerde bulunup ilgililerden bilgi aldım. İç hatlar terminaline yakın konumdaki 3'üncü paralel bağımsız pistin hizmete alınmasıyla taksi süreleri oldukça azalacak, hava trafik kapasitesi de inşallah saatte 80 uçak kalkış-inişten 120'ye çıkacak. Havacılık tarihimizde yeni bir sayfa açan İstanbul Havalimanında tüm fazların planlanan tarihte bitirilmesine yönelik çalışmalara desteğimiz kararlılıkla sürecek. Dünyanın gıpta ettiği bu muhteşem esere emeği geçen, katkı sunan ve sunacak olan herkese kalbî teşekkürler.” değerlendirmesinde bulundu.

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