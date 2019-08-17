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Yargıtay törenine gidecek mi? Barolar Birliği Metin Feyzioğlu'ndan 'Beştepe' kararı

Yargıtay törenine gidecek mi? Barolar Birliği Metin Feyzioğlu'ndan 'Beştepe' kararı

Türkiye Barolar Birliği 'Beştepe'de yapılacak adli yıl açılış törenini boykot' çağrısına katılmama karı aldı. TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nun törene katılarak, konuşma yapacağı duyuruldu.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu’nun 2 Eylül’de Külliye’deki törende olacağı  ve burada bir konuşma yapacağı açıklandı.

TBB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yargıtay Başkanlığı’nın Adli Yıl Töreni’ne Türkiye Barolar Birliği Başkanı’nı davet etmesi üzerine konu Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nda tüm yönleriyle görüşülmüştür. 

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu törene katılım sağlanmasına karar vermiştir. 

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu törene katılacak ve eskiden beri gelen geleneğin devamı olarak Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü Cirit ile birlikte Adli Yıl açış konuşmasını yapacaktır. 

Meslektaşlarımızın ve milletimizin beklentisi sorunlarımızın konuşarak çözülmesidir. Bizim de sorunları konuşarak, iletişim kurarak hep birlikte çözebileceğimize inancımız tamdır."

Barolardan boykot

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere çok sayıda baro Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek adli yıl açılış törenine katılmayacağını duyurmuş ve boykot çağrısı yapmıştı. 

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