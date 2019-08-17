İngiliz sevgilisini önce romantik bir teklifle kafaladı sonra bıçakladı firari aşçının akıbeti kötü oldu

3 AY SONRA BIÇAKLADI

Çiftin mutluluğu uzun sürmedi. Fatih Zencir, kıskançlık nedeniyle Faiza Drid ile sık sık tartışmaya başladı. Evlilik teklifinden üç ay sonra, 2017'nin Temmuz ayında, ikili Bodrum Bitez sahilinde buluştu ve yine tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine, alkollü olan Zencir, Drid'e saldırıp, onu boğazından ve yüzünden bıçakladı.