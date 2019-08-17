İngiliz sevgilisini önce romantik bir teklifle kafaladı sonra bıçakladı firari aşçının akıbeti kötü oldu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 yıl önce havalimanında romantik bir evlilik teklifi yaptığı İngiliz sevgilisi Faiza Drid'i (43), bu anlardan 3 ay sonra yüzünden ve boğazından bıçaklayarak ağır yaralayan aşçı Fatih Zencir yapılan yargılama sonunda konulduğu açık cezaevinden firar etti.
İzmir'de yaşamaya başlayan ve iş arayan Zencir, kendilerini kafeterya sahibi olarak tanıtan ve eleman aradıklarını belirten polisle buluşunca yakalandı. O anlar, kafeteryanın güvenlik kameralarınca götüntülendi.
Aşçılık yapan Fatih Zencir, İngiltere'nin başkenti Londra yaşayan ve burada süpermarket müdürlüğü yapan Faiza Drid ile çalıştığı Bodrum'da tanıştı. İkili, gönül ilişkisi yaşamaya başladı. Zencir, 18 Nisan 2017'de, Londra'dan Milas-Bodrum Havalimanı'na gelen sevgisini Drid'e romantik bir evlilik teklifi hazırladı.
Yere güller döküp, mumlarla 'Will you marry me' (Benimle evlenir misin) yazarak, sevgilisini Dış Hatlar bölümünde karşıladı. Sürpriz evlilik teklifini kabul eden ve duygulanan Drid, Zencir'in boynuna sarıldı. Ardından Fatih Zencir, diğer yolcu ve yolcu yakınlarının alkışları eşiliğinde Drid'e yüzük taktı.
3 AY SONRA BIÇAKLADI
Çiftin mutluluğu uzun sürmedi. Fatih Zencir, kıskançlık nedeniyle Faiza Drid ile sık sık tartışmaya başladı. Evlilik teklifinden üç ay sonra, 2017'nin Temmuz ayında, ikili Bodrum Bitez sahilinde buluştu ve yine tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine, alkollü olan Zencir, Drid'e saldırıp, onu boğazından ve yüzünden bıçakladı.