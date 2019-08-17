Eski CHP'li vekil İhsan Özkes neden Davutoğlu'nun ekibinde olduğunu açıkladı o sıradan bir insan değil

AK Parti'ye yaptığı eleştiriler ve yeni parti kurma çalışmaları ile gündemden düşmeyen eski başbakan Ahmet Davutoğlu ile hareket etme kararı alan eski CHP'li vekil İhsan Özkes, "Sayın Davutoğlu sıradan bir insan değil. Çok birikimli" dedi.

Çağlar Cilara'nın Youtube üzerinden yayın yaptığı 10. Köy programına konuk olan Özkes, Cilara'nın "Davutoğlu'nda ne ışık gördünüz de beraber hareket etme kararı aldınız?" sorusuna, "Sayın Davutoğlu sıradan bir insan değil. Çok birikimli. Bu toprakların kültürünü ve dünyayı da çok iyi bilen, çok okuyan biri. Dünyayı bilen dolu bir kişi" yanıtını verdi.

Özkes ardından şunları söyledi;

"Sayın Davutoğlu, sıradan bir insan değil. Çok birikimli birisi ve dini bilgiler dahil, bu toprakları kültürünü çok iyi bilen birisi. Çok okuyan birisi. Sadece bu toprakların dilini örfünü adetini bilmekten öte batı dillerini de bilen birisi.