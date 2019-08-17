Kandıra'da fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

Kadın girişimci 'yapamazsın' diyenlere inat kurdu şimdi en başarılı üye oldu

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Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve çok sayıda yaralı var