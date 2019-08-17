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Ankara Barosu adli yıl açılış töreni davetini reddetti: Atamızın huzurunda karşılayacağız

Ankara Barosu adli yıl açılış töreni davetini reddetti: Atamızın huzurunda karşılayacağız

Ankara Barosu Yargıtay'ın adli yıl açılış törenine katılmayacağını açıkladı. Yargıtay'ın davetini reddeden baro sayısı 7'ye yükseldi

Ankara Barosu, 2 Eylül'de Beştepe'de gerçekleştirilecek adli yıl açılış töreni için Yargıtay tarafından barolara yapılan daveti reddetti. Yargıtay'ın davetine İzmir, İstanbul, Muğla, Antalya, Adana, Aydın ve Ordu barolarından da ret yanıtı gelmişti.

Ankara Barosu'nun açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşan baro başkanı Erinç Sağkan, "Bu ülke üzerinde yaşayan, sesi kısılmaya çalışıldıkça direnen, yeni adli yılı saray çatıları altında değil modern ve laik Cumhuriyet’i borçlu olduğumuz Atamızın huzurunda karşılayacak olan avukatlar da vardır ve sonsuza kadar hep var olacaktır" diye yazdı.

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