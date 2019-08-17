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Tanrı Dağları'nda kurt gibi uluyan MHP'li Cemal Enginyurt'un yeni hedefi

Tanrı Dağları’nda kurt gibi ulurken çektiği videoyu sosyal medyaya yükleyerek çok konuşulan MHP milletvekili Cemal Enginyurt, "İkinci hayalim de Hira Dağı’na gidip tekbir getirmek" dedi.

MHP Ordu milletvekili Cemal Enginyurt yeni açıklamalarıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun’a konuşan Enginyurt, “Tanrı Dağlarına gittiğinizde çektiğiniz uluma videosu çok konuşuldu. Devlet Bahçeli’nin bir yorumu oldu mu?” sorusuna böyle yanıt verdi:

Sıra Hira Dağı’nda

"Ben on üç yaşında ülkücü oldum. İlk ülkü ocaklarına gittiğimde “Tanrı Dağı kadar Türk, Hira Dağı kadar Müslüman’ız” sloganını gördüğümde, Türk olmanın Tanrı Dağı kadar yüce bir şey, Müslüman olmanın da Hira Dağı gibi duygu olduğunu bilerek büyüdüm. Hep oraya gitmek ve Bozkurt uluması yapmak gibi bir hayalim vardı. İkinci hayalim de Hira Dağı’na gidip tekbir getirmekti. Sıra Hira Dağı’nda… Ama maalesef Tanrı Dağı’na gittiğimde Bozkurtla köpek havlamasını karıştıranların gadrine uğradım.

Bozkurt ulumasını köpek havlaması zanneden çok zavallı var bu ülkede. Dolayısıyla bunların eleştirilerine maruz kaldım. Bursasporlulara timsah yürüyüşü yapıyorlar diye timsah mı diyeceğiz? Bu nasıl bir şey? Neyi savunduğunu ve eleştirdiğini bilmeyen garip bir milletiz. Gezi eylemlerinde ayı postuna girenler vardı. Ayı mı diyeceğiz? İnsanın bir hayvanı sevmiş olmasının sakıncası nedir? Ulumanın eleştirilecek ne yanı var? Genel Başkan’ımız bana özel bir şey söylemedi."

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