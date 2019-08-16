Muğla'da Erdoğan'a cuma namazı çıkışı büyük ilgi sohbet etti fotoğraf çektirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Erdoğan, bazı vatandaşların fotoğraf isteklerini kırmayıp hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan bazı vatandaşların da taleplerini dinledi.