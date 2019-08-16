Muğla'da Erdoğan'a cuma namazı çıkışı büyük ilgi sohbet etti fotoğraf çektirdi
Muğla'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlarla selamlaştı, sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Erdoğan, bazı vatandaşların fotoğraf isteklerini kırmayıp hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan bazı vatandaşların da taleplerini dinledi.
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Erdoğan'ın vatandaşlarla çektirdiği kareler, "Erdoğan Dijital Medya" sosyal medya hesabından paylaşıldı.
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