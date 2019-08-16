Muğla'da Erdoğan'a cuma namazı çıkışı büyük ilgi sohbet etti fotoğraf çektirdi

Muğla'da Erdoğan'a cuma namazı çıkışı büyük ilgi sohbet etti fotoğraf çektirdi

Muğla'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlarla selamlaştı, sohbet etti.

Muğla'da Erdoğan'a cuma namazı çıkışı büyük ilgi sohbet etti fotoğraf çektirdi - Sayfa 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Erdoğan, bazı vatandaşların fotoğraf isteklerini kırmayıp hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan bazı vatandaşların da taleplerini dinledi.

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Muğla'da Erdoğan'a cuma namazı çıkışı büyük ilgi sohbet etti fotoğraf çektirdi - Sayfa 2

Erdoğan'ın vatandaşlarla çektirdiği kareler, "Erdoğan Dijital Medya" sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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Muğla'da Erdoğan'a cuma namazı çıkışı büyük ilgi sohbet etti fotoğraf çektirdi - Sayfa 3
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Muğla'da Erdoğan'a cuma namazı çıkışı büyük ilgi sohbet etti fotoğraf çektirdi - Sayfa 4
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