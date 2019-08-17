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Trabzonspor'un Sturridge transferinde yeni gelişme babası kararını verdi!

Trabzonspor'un Sturridge transferinde yeni gelişme babası kararını verdi!

Şehri gezip Sparta Prag maçını tribünden izleyen Grace Sturridge transfere onay verince İngiliz golcü de 3 yıllık sözleşmeye 'Evet' dedi.

Trabzonspor, transferi için uzun süredir uğraştığı İngiliz golcü Daniel Sturridge'te hedefine sonunda ulaştı.

Uzun süredir bordo-mavililerle pazarlık halinde olan ve mali şartlarda uzlaşma sağlanan tecrübeli oyuncu, son kararı vermeden önce şehri görmesi için ailesini Türkiye'ye yollamıştı. Önceki gün Trabzon'a gelen anne Grace Sturridge ve menajerliğini yapan amcası Dean Sturridge, Trabzon'u gezdi, ardından da Sparta Prag maçını tribünden izledi.

Şehre ve stattaki atmosfere hayran kalan anne Sturridge'in oğlunu arayarak, "Sözleşmeyi imzala. Trabzon'da çok mutlu olacaksın" dediği öğrenildi. Bunun üzerine yapılan teklifi kabul eden 29 yaşındaki santrforun, 3 yıllık sözleşme için hazır olduğunu bildirdi.

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