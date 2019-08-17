Kılıçdaroğlu'ndan hükümeti şartlı çağrı: 50 milyon doları toplayacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'daki tank palet fabrikasının 25 yıllığına özelleştirilmesine tepki göstererek, "Katar Ordusu ile yaptığınız sözleşmeyi iptal edin, 50 milyon doları toplayacağım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir'de partisinin il başkanları toplantısında konuştu. Konuşmasında, Ekim ayında Meclis'e getirilmesi planlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne değinen Kılıçdaroğlu "Adalet reformunu getirin Meclis'ten geçirelim" dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca Sakarya Arifiye'deki tank palet fabrikasıyla ilgili hükümete çok konuşulacak bir öneri getirdi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

"50 milyon doları toplayacağım"

"(Sakarya'daki tank palet fabrikasının özelleştirmesi) Katar Ordusu ile yaptığınız sözleşmeyi iptal edin, 50 milyon doları toplayacağım." ifadelerini kullandı.

"Adaletin olmadığı yerde demokrasi olmaz"

"Şimdi o eksiklikleri görüşme ve bir daha ki seçimlerde tamamlama sürecini hayata geçirmek zorundayız. Elbetteki demokrasi kültüründen yana toplumu aydınlattık, herkese demokrasinin, adaletin erdemini anlatmaya çalıştık. Bizim daha alacağımız çok mesafe var. Dün bir yerde yaptığım konuşmada yine adalete vurgu yaptım. Dünya siyaset tarihinin en uzun yürüyüşünü birlikte gerçekleştirdik. Bir devlet için bir ülke için adaletin ne kadar değerli olduğunu anlatmaya çalıştık. Demokrasinin olmadığı yerde adalet, adaletin olmadığı yerde demokrasi olmaz."

"Meclis açılsın adalet reformunu yapalım"

"Bugün suçsuz olduklarına dair Cumhuriyet Başsavcılığının kararına rağmen hâlâ bazı gazeteciler hapisteyse adalet sorunu var demektir. Masum insanlar hapiste, beyler eğleniyorlar. Meclis açılsın da ondan sonra adalet reformunu yapalım. Neden Meclis’i bekliyoruz! Masum insanların hapiste ne işi var. Bu düşünceyle yola çıkarsanız adalete olan güven biter."

"Adaleti sağlamak hepimizin görevi"

"Yukarıdakinin avukatı var ne düşünüyor sorayım derse bir hakim, o ülkede adalet bitmiştir. Hepimizin yapması gereken büyük görevler var. Bedeli ne olursa olsun adaleti sağlamak hepimizin ortak görevidir. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını adalet ortamında ararsınız."

"Bütün dünya var olan sistemle dalga geçiyor"

Yargının çöktüğünü gösteren en büyük karar YSK’nın kararıydı. Bütün dünya var olan sistemle dalga geçiyor. Nasıl bir yargıçtır, nasıl bir anlayıştır, nasıl bir hukuk fakültesidir. Kendi görüşünü makamı için satan bir kişiye yargıç denmez. Özgür iradesiyle karar alacak. Halkın iradenizi atıyor, vicdanınızı bir köşeye koyuyor, okuduğunuz bütün kitapları bir kenara atıyorsunuz bir kişinin dediklerini yapıyorsunuz. Sonra halktan şamar yiyorsunuz. Toplumun vicdanını kanattılar, ahlak kavramını yozlaştırdılar. İl başkanları olarak hepinizin bu konuda ciddi bir sorumluluğu var.

"Batsın sizen sendikacılığınız"

"(Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın sözleri) Ben işçinin hakkını arıyorum. Neden? Alın terine, emeğe değer verdiğim için. Hiçkimse bir başkasına muhtaç olmasın diye. Türk-İş Genel Başkanı’nın yaptığı sözleşmeye değinmek isterim. Sendikacılık işçinin hakkını aramaktır. Güç karşısında işçinin hakkının teslim edilmesidir. İşçinin alın terini saraya pazarlarsa ona sendikacı denmez. Batsın sizin sendikacılığınız!" dedi.