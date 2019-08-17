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Fenerbahçe'de Volkan Demirel depremi!

Fenerbahçe'de Volkan Demirel depremi!

Fenerbahçe'de Volkan Demirel'le ipler koptu. Tecrübeli file bekçisiyle yapılan görüşmede ayrılık kararı tebliğ edildi.

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eren ve geleceği tartışılan Volkan Demirel için yola devam edilmeme kararı alındı. 

Bir kaç gün önce gerçekleşen görüşmede, 37 yaşındaki kaleciye yola devam edilmeme kararı tebliğ edildi.

Böylece Fenerbahçe'de 17 yıllık Volkan Demirel dönemi sona erdi. Konuyla ilgili olarak Fenerbahçe Kulübü'nden herhangi bir açıklama yapılmadı.

(Habertürk)

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