Süper Lig takımlarının stadyum kapasiteleri En fazla kapasiteye sahip takım hangisi?

Ankara ekipleri ortak kullanacak

Bu sezon toplam 306 maç 11 stadyumda oynanacak. Gençlerbirliği ile Ankaragücü, Eryaman Stadyumu’nu ortak kullanacak. Diğer takımlar kendi statları ile ligde mücadele edecek. En fazla kapasite Türk Telekom Stadyumu’nda

Süper Lig’de 2019-2019 sezonunda karşılaşmalara ev sahipliği yapacak kompleksler arasında Türk Telekom Stadyumu en fazla kapasiteye sahip stat olarak dikkat çekiyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun verilerine göre; Galatasaray’ın maçlarını oynadığı stadyumun kapasitesi 52 bin 223. Sarı-kırmızılıları Fenerbahçe’nin kullandığı 47 bin 834 kapasiteli Ülker Stadyumu takip ediyor. Listenin üçüncü sırasında ise 42 bin ile Konyaspor’un ev sahipliğini yaptığı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu yer alıyor. Dördüncü sırada da 41 bin 188 ile Beşiktaş’ın müsabakalarını oynadığı Vodafone Park bulunuyor.