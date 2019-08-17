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İstanbul'da korkunç sel felaketi! Unkapanı'ndan acı haber cansız bedenine ulaşıldı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası Unkapanı köprü altında biriken sudan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İstanbul bugün son yılların en büyük sağanak yağışına teslim oldu. Afete dönüşen yağışın acı bilannçosu yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Unkapanı köprü altında biriken sudan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ekiplerin su tahliye çalışmaları sırasında altgeçitten ceset çıktı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Metrekareye 113 kg yağış

Eminönü'nde çarşının da bulunduğu alt geçit sular altında kaldı. Fatih ve Eminönünde metrekareye 113 kg yağış düştü.

Saçakların altına sığındılar

Trafikte sürücüler yavaş ilerlerken hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da yağmurdan korunmak için iş yerlerinin saçak altlarına sığındı. Uyarıları dikkate alıp hazırlıklı olan bazı vatandaşlar ise şemsiyeleriyle yağmurdan korundu. 

Araçlarına yol kenarına çektiler

D-100 Karayolu üzerinde su birikintileri oluşurken, vatandaşların bir bölümü araçlarını yol kenarına çekerek, yağmurun dinmesini bekledi.Hafta sonu dolayısıyla Sarıyer'de sahile ve ormanlık alanlara pikniğe giden vatandaşlar, yağmurdan olumsuz etkilendi.

Elektrik direğine yıldırım düştü

Avcılar, Sefaköy, Bahçelievler, Çatalca, Zeytinburnu, Sarıyer, Fatih, Esenyurt, Kadıköy, Üsküdar, Tuzla ve Pendik'te gök gürültülü şiddetli yağış etkili oluyor. Yağmurdan korunmak isteyenler, otobüs duraklarına, kapalı mekanlara ve köprü altlarına sığındı. Sağanak nedeniyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Çatalca'da bir elektrik direğine yıldırım düştü.

Araçlarına yol kenarına çektiler

D-100 Karayolu üzerinde su birikintileri oluşurken, vatandaşların bir bölümü araçlarını yol kenarına çekerek, yağmurun dinmesini bekledi.Hafta sonu dolayısıyla Sarıyer'de sahile ve ormanlık alanlara pikniğe giden vatandaşlar, yağmurdan olumsuz etkilendi.

Kapalıçarşı'yı su bastı

Yağışın etkili olduğu noktalardan biri de tarihi Kapalıçarşı oldu. Çarşı içini kısa sürede su bastı. Dükkanlar sular altında kaldı. Kapalıçarşı esnafı dükkanlarındaki suyu tahliye etmek için uzun süre uğraştı.

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