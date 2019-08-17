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Serinlemek için kanala giren Suriyeli çocuk boğularak yaşamını yitirdi

Demirören Haber Ajansı
Serinlemek için kanala giren Suriyeli çocuk boğularak yaşamını yitirdi

ADANA'da, serinlemek için sulama kanalına giren 17 yaşındaki Suriyeli Şadi Elsa boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, öğlen saatlerinde, merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde meydan geldi. Serinlemek için DSİ'ye ait sulama kanalına giren Suriyeli Şadi Elsa, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Elsa bir süre sonra gözden kaybolurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine  su altı polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Cansız bedenine ulaşıldı

Su altı polis ekipleri, Elsa'yı bulmak için arama çalışması başlattı. Kısa süre sonra Şadi Elsa'nın cansız bedenine ulaşıldı. Şadi Elsa'nın cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



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