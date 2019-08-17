Beşiktaş'ın Konoplyanka transferinde pürüz!

Beşiktaş'ın uzun zamandır transfer etmek istediği Yevhen Konoplyanka transferinde pürüz çıktığı belirtildi.

Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Schalke 04'ün Ukraynalı yıldızı Yevhen Konoplyanka için kötü haber geldi.

SKY Sport'tan Dirk Schlarmann'ın haberine göre Beşiktaş ve Schalke, ödeme şeklinde anlaşamadı. Beşiktaş, Konoplyanka için taksitli ödeme yapmak isterken Schalke, bu teklife karşı çıktı.

Alman gazeteci, iki kulüp arasındaki görüşmelerin tıkanma noktasına geldiğini bildirirken transferin zor olduğunu açıkladı.

Konoplyanka Zor, Elyounoussı bekliyor

Beşiktaş, Konoplyanka ile anlaşmış ve transferi sonlandırmak için Schalke ile anlaşmayı bekliyordu. Yaşanan bu gelişmenin ardından siyah beyazlı kulübün Mohamed Elyounoussi'ye yönelmesi bekleniyor. (Sporx)