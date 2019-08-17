HABER /  GÜNCEL

Babasını öldürüp, yaylaya gömmüştü...

Babasını öldürüp, yaylaya gömmüştü...

Konya'da, 44 gündür kayıp olan babası Hacı Canbaz'ı (55) öldürüp, daha sonra yaylaya gömdüğü ortaya çıkan Yusuf Canbaz (19) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 Temmuz günü 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen Çumra İlçesi Apasaraycık Mahallesi'ndeki Apasaraycık baraj göletinde bir araç olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Çumra Jandarma Komutanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nde görevli dalgıç ekipleri bölgeye giderek su altındaki 42 FFH 90 plakalı aracı çıkarttı. Aracın Mersin'in Silifte ilçesi nüfusuna kayıtlı Hacı Canbaz'a ait olduğu tespit edildi. Hacı Canbaz'ın da suda olabileceği ihtimali üzerine AFAD ekiplerince arama çalışmaları yapıldı. Çalışmalarda bir sonuca ulaşılamazken, araçta ise Hacı Canbaz'a ait cep telefonu bulundu. 

Babasını öldürdüğünü itiraf etti

Kayıp olan Hacı Canbaz ile ilgili jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu. Özel ekip, 6 çocuk babası Canbaz'ın hayvancılık işleriyle uğraştığını ve yaklaşık 6 yıldır Boyalı Mahallesi'nde yaşadığını belirledi. Takibin ardından ekipler Hacı Canbaz'ın oğlu Yusuf Canbaz'ı (19) dün gözaltına aldı. Yusuf Canbaz sorgusunda babasını av tüfeği ile öldürdükten sonra Seydişehir ilçesi Boyalı Mahallesi'nde bulunan Boyalı Yaylasına gömdüğünü itiraf etti. Canbaz'ın evinde yapılan aramada ise cinayette kullanılan otomatik av tüfeği ele geçirildi. 

Jandarma ekipleri, Yusuf Canbaz'ın gösterdiği yerde Hacı Canbaz'ın cansız bedenine ulaştı. Hacı Canbaz'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Canbaz'ın cenazesi Seydişehir'deki Ilıcalar Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Canbaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
İzmir'deki düdenler yer altı barajı olarak kullanılacak
İzmir'deki düdenler yer altı barajı olarak kullanılacak
Hasan Şaş, Galatasaray'daki görevinden istifa etti!
Hasan Şaş, Galatasaray'daki görevinden istifa etti!
Monaco'dan Falcao açıklaması
Monaco'dan Falcao açıklaması
Meteoroloji'den 3 bölge için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den 3 bölge için kuvvetli yağış uyarısı
Sivasspor Beşiktaş maçı (CANLI TAKİP)
Sivasspor Beşiktaş maçı (CANLI TAKİP)
Bundesliga maçına milli yıldızlar damga vurdu!
Bundesliga maçına milli yıldızlar damga vurdu!
ÖNCEKİ HABERLER
Rizespor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi
Rizespor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi
Fotoğraf çekmek isterken canından oldu
Fotoğraf çekmek isterken canından oldu
Acun Ilıcalı, kanalının yüzde 57'sini sattı
Acun Ilıcalı, kanalının yüzde 57'sini sattı
Wesley Sneijder yeni mesleğini açıkladı
Wesley Sneijder yeni mesleğini açıkladı
Yargıtay'dan adli yıl töreni açıklaması
Yargıtay'dan adli yıl töreni açıklaması
2019 YDS/2 sınavı ne zaman yapılacak ÖSYM sınav takvimi
2019 YDS/2 sınavı ne zaman yapılacak ÖSYM sınav takvimi
Yorumlar