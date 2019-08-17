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Rizespor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi

Rizespor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi

Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği'ni Melnjak'ın 66'ncı dakikada attığı golle mağlup etti. Başkent ekibi, 39'uncu dakikada Ramos'un kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Spor Toto Süper Lig’in ilk hafta maçında Çaykur Rizespor, deplasmanda Gençlerbirliği’ni 1-0 yendi.

Gençlerbirliği ilk yarıda 10 kişi kaldı. 36’ncı dakikada El Kabir’e sert müdahalesinin ardından sarı kart gören Flavio Ramos, 39’uncu dakikada Braian Samudio’ya yaptığı faul nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Çaykur Rizespor, 66’ncı dakikada öne geçti. Moroziuk’un sağ kanatta çizgiye inerek yaptığı ortada, arka direkteki El Kabir topu Melnjak’ın önüne indirdi. Melnjak da gelişine şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Gençlerbirliği, 90+3’te direğe takıldı
90+3’üncü dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Candeias’ın ortasına altı pas içinde topla buluşan Nadir Çiftçi’nin kafa vuruşunda, top direğe çarparak auta çıktı.

Müsabaka Çaykur Rizespor 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

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