Monaco'dan Falcao açıklaması

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Radamel Falcao, takımı Monaco'nun Metz ile oynayacağı maçta kadrosundan çıkarıldı.

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Radamel Falcao konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Kolombiyalı golcü futbolcunun, takımı Monaco'nun Metz ile oynayacağı maçta sakatlığından dolayı forma giyemeyeceği açıklandı.

Daha önce Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın Falcao'yu transfer etmek için Fransa'ya gitmişti. Başkan Albayrak Sarı-Kırmızılıların Denizlispor'a 2-0 mağlup olduğu maçın ardından, "Falcao transferinde taraftarımızın içi rahat olsun. Yüzde 99 rahat olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Falcao'nun takımının kadrosunda yer almaması Sarı-Kırmızı taraftarlar arasında, 33 yaşındaki golcü futbolcunun Galatasaray'a transferinin gerçekleştiği olarak yorumlandı