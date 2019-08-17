Bundesliga maçına milli yıldızlar damga vurdu!

Fortuna Düsseldorf, milli futbolcularımız Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ın yıldızlaştığı maçta Werder Bremen'i deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Almanya Bundesliga ilk hafta maçında Fortuna Düsseldorf, deplasmanda Werder Bremen'i 3-1 mağlup etti.

Fortuna Düsseldorf'un gollerini 36. dakikada Rouwen Hennings, 52. dakikada Kenan Karaman ve 64. dakikada Kaan Ayhan attı. Werder Bremen'in tek sayısını ise 47. dakikada Eggestein kaydetti.

Fortuna Düsseldorf'ta maça ilk 11'de başlayan Türk futbolculardan Kaan Ayhan 90 dakika forma giyerken, Kenan Karaman ise 68 dakika oyunda kaldı.

Werder Bremen'da ise ilk 11'de başlayan Ömer Toprak'ın yerine 82. dakikada Joshua Serent oyuna girerken, Nuri Şahin 90 dakika süre aldı.

Bu sonuçla birlikte Fortuna Düsseldorf, sezona 3 puanla başlayan taraf oldu.

Borussia Dortmund'dan farklı başlangıç

Borussia Dortmund, Signal Iduna Park’ta konuk ettiği Augsburg'u 5-1 mağlup ederek sezona 3 puan ve farklı galibiyetle başladı.

Augsburg'un 1. dakikada Florian Niederlechner'in golüyle 1-0 öne geçtiği maçta, Borussia Dortmund'un gollerini 3 ve 59. dakikalarda Paco Alcacer, 51. dakikada Jadon Sancho, 57. dakikada Marco Reus ve 82. dakikada Julian Brandt kaydetti.

Günün diğer karşılaşmalarında Bayer Leverkusen sahasında Paderborn'u 3-2, Wolfsburg sahasında Köln'ü 2-1 ve Freiburg sahasında Mainz 05'i 3-0 mağlup etti.