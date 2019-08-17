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Fotoğraf çekmek isterken canından oldu

Fotoğraf çekmek isterken canından oldu

Bartın ile Karabük arasında ’Ağaç Tünel’ olarak bilinen yerde hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen Hatice Çakıcı (47), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra, Bartın ile Karabük arasındaki ’Ağaç Tünel’ÿolarak bilinen, yolun her iki tarafındaki ağaçların dallarının gökyüzünü kapladığı Ulus ilçesine bağlı Bahçecik köyü Kavlakdibi mevkisinde meydana geldi. Karabük yönüne giden A.Ç. yönetimindeki 06 FD 9591 plakalı otomobil, ön sağ rotunun çıkması sonucu, kontrolden çıktı.

Savrulan otomobil yol kenarında fotoğraf çektirmek için bekleyen Hatice Çakıcı’ya çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontroldeÿHatice Çakıcı’nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hatice Çakıcı’nın cansız bedeni morga kaldırıldı.ÿJandarma sürücüsü A.Ç.’yi gözaltına alırken, soruşturma başlatıldı.

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