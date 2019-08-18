Sivasspor Beşiktaş maçı özet ve golleri

Süper Lig'de sezonun ilk hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 3-0 mağlup oldu. Farklı skora rağmen Beşiktaş'ın en iyisi genç kaleci Utku oldu

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonu ilk hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş, Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sivasspor mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin gollerini 30. dakikada Mert Hakan Yandaş, 54. dakikada Mustapha Yatabare ve 77. dakikada Emre Kılınç attı.

Bu sonuçla Sivasspor sezonu 3 puanla açtı. Beşiktaş ise yeni teknik direktörü Abdullah Avcı önderliğindeki ilk lig maçından farklı mağlubiyetle ayrılmış oldu.

SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNEMLİ ANLARI

SİVASSPOR 3-0 BEŞİKTAŞ

90'Maç sona erdi. 3-0



90'Orkan Çınar'ın sağ çaprazdan şutunda top dışarı gitti.

Pozisyon90'Maçın sonuna 3 dakika ilave edildi.



88'Maçta tempo düşmüş durumda. Beşiktaş'ın cılız atakları var

Oyuncu Değişikliği82'Sivasspor'da Mert Hakan kenara geldi, Rybalka oyundaMert Hakan Yandas - Serhii Rybalka



82'Sivasspor 4. gole yaklaştı! Hızlı atağa çıkan Yatabare, sağından gelen Mert Hakan'ı gördü. Mert hakan ceza alanına girerken vurdu, Utku golü önledi.



80'Ziya'nın pasında Emre soldan ceza alanına girdi, sıfıra doğru inerken topa dokundu, Vida'dan seken top kalecide kaldı. Sivassporlu futbolcular penaltı bekledi ancak oyun devam ediyor.



77'Kaleye 25 metre uzaklıktan sol ayağıyla çok sert bir şut gönderdi Emre. Havada dönen top Utku'yu yanılttı ve ağlara gitti.

70'Orta alanda Gökhan Gönül'e arkadan faul yapan Hakan Arslan sarı kart gördüSarı Kart - Hakan Arslan



Oyuncu Değişikliği69'Sivasspor'da Erdoğan yerini Fernando'ya bıraktıErdogan Yesilyurt - Fernando Andrade



69'Mert Hakan'ın sol çaprazdan şutunda Utku topu son anda kornere çeldi.



67'Sivasspor hızlı atağında Mert Hakan soldan çıktı, ortasında Emre topu ceza alanında kontrol etti ancak gol vuruşu yapmakta gecikince savunma araya girdi.



Sarı Kart65'Çalımlarla ceza alanına sokulan Erdoğan, Caner'in faulüyle yerde kaldı. Caner sarı kart gördüSarı Kart - Caner Erkin



Sarı Kart64'Güven Yalçın'a sert bir faul yapan Cofie sarı kart gördüSarı Kart - Isaac Cofie



Oyuncu Değişikliği63'Beşiktaş'ta Medel'in yerine Oğuzhan oyuna girdi Gary Medel - Oguzhan Özyakup



Oyuncu Değişikliği62'Beşiktaş'ta Quaresma kenara geldi, Umut Nayir oyundaRicardo Quaresma - Umut Nayir



58'Sağdan sıfıra inen Boyd penaltı noktasına çıkardı ancak orada Beşiktaşlı kimse yok.

Medel'in top kaybında topu alan Yatabare sol çaprazdan ayağının içiyle uzak köşeyi düşündü ve topu ağlara gönderdi.



Ev Sahibi Golü54'GOL! Yatabare müthiş attı! Sivasspor farkı ikiye çıkarıyorGol - Mustapha Yatabaré



53'Beşiktaş gole yaklaştı! Dorukhan'ın pasında Ljajic karşı karşıya pozisyonda topu auta vurdu! Ofsayt bayrağı da havada



51'Ljajic uzaklardan kaleyi denedi. Muammer üzerine gelen topu yumrukladı



49'Orta alanda Caner'den topu kapan Erdoğan ceza alanına kadar gitti ancak topu çeviremedi. Aut.



47'İlk pozisyon Beşiktaş'tan! Ceza alanı solunda topla buluşan Güven'in şutunda top yandan dışarı gitti.

Hakeme itiraz eden Ljajic de sarı kart gördüSarı Kart - Adem Ljajic

Sarı Kart

45'Sakatlığı sonrası ayağa kalkan Boyd, tehlikeli hareketten sarı kart gördü



Sarı Kart - Tyler Boyd



45'Ljajic'in pasında Boyd ceza alanına hareketlendi, Samassa da kalesini terk edip topa vurdu. İki oyuncu havada çarpışarak yerde kaldı. Tedavileri yapılıyor



45'Adem Ljajic'in kullandığı frikikte top üstten dışarı gitti.



44'Beşiktaş tehlikeli olabilecek bir noktadan serbest vuruş kullanacak. Quaresma yerde kaldı.



Sarı Kart 44'Hakeme itiraz eden Mert Hakan sarı kart gördüSarı Kart - Mert Hakan Yandas



43'Quaresma'nın ceza yayı solundan şutunda top farklı şekilde dışarı gitti



40'Emre sağdan köşe vuruşu kullandı, Medel ön direkte topu uzaklaştırdı.



39'Sağdan sıfıra inen Goiano'nun yerden ortasında Victor Ruiz topu kornere yolladı. Geçse Yatabare topu kaleye yollayabilirdi.



36'Beşiktaş bu kez tehlikeli geldi. Gökhan'ın sağdan ortasında Boyd'un arka direkte vuruşunda top üstten dışarı gitti.

Ziya'nın soldan ortasında Mert Hakan ön direkte ayağının ucuyla dokundu ve topu ağlara gönderdi.

Ev Sahibi Golü30'GOL! Mert Hakan attı! Sivasspor öne geçiyor Beşiktaş karşısındaGol - Mert Hakan Yandas

26'Dorukhan'ın uzaktan sert şutunda Samassa köşeye giden topu kurtardı.

25'Ceza alanı sol köşesinde şık çalımlarla rakiplerinden sıyrılan Mert Hakan'ın ortasında Yatabare arka direkte indirdi, Utku son anda aldı topu.

24'Beşiktaş hızlı hücumunda Quaresma'yı faulle durduran Ziya sarı kart gördüSarı Kart - Ziya Erdal

23'Sivasspor gole yaklaştı! Erdoğan'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda Yatabare'nin kafa vuruşunda kaleye giden topu Caner çizgiden çıkardı.

20'Ljajic'in ara pasında Boyd ceza alanında topla buluşacakken Caner Osmanpaşa kritik bir hamleyle topu kazandı.

18'Yatabare'nin ceza alanı önünden sert şutunda top Utku'da kaldı.

13' Mert Hakan'ın uzaklardan şutunda top yandan dışarı gitti.

12'Caner'in soldan ortasında Quaresma'nın şutunda Samassa'dan dönen topu Boyd tamamlamak istedi, top dışarı gitti.

11'Emre Kılınç'ın soldan ceza alanına ortasında kaleci Utku çıktı ve topu aldı.

7'Sivasspor'un serbest vuruş organizasyonunda Erdoğan'ın uzaklardan şutunda top az farkla auta gitti.

4'Llajic'in pasında Güven ceza alanında hareketlendi ancak kaleci Samassa çıktı ve topu aldı.

Maç Başladı 1'Sivas'da maç başladı! İki takıma da başarılar...

Ve maçta ilk düdük çaldı...

İŞTE İLK 11'LER



Sivasspor: Samassa, Marcelo, Caner, Aaron, Ziya, Hakan, Mert Hakan, Isaac Cofie, Erdoğan, Emre Kılınç, Yatabare

Beşiktaş: Utku, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Medel, Dorukhan, Ljajic, Boyd, Quaresma, Güven Yalçın

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Ali Saygın Ögel, Samet Çavuş

Demir Grup Sivasspor: Samassa (Dk. 45 Muammer Zülfikar Yıldırım), Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Cofie, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş (Dk. 82 Rybalka), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 69 Dos Santos), Emre Kılınç, Yatabare

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Medel (Dk. 62 Oğuzhan Özyakup), Quaresma (Dk. 62 Umut Nayir), Dorukhan Toköz (Dk. 75 Orkan Çınar), Ljajic, Boyd, Güven Yalçın

Goller: Dk. 30 Mert Hakan Yandaş, Dk. 54 Yatabare, Dk. 76 Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Ziya Erdal, Dk. 44 Mert Hakan Yandaş, Dk. 64 Cofie, Dk. 70 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor), Dk. 45 Boyd, Dk. 45 Ljajic, Dk. 65 Caner Erkin (Beşiktaş)