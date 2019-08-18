Kırım kıyılarında bir Amerikan İHA’sı tespit edildi

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Global Hawk stratejik insansız hava aracının (İHA) Rusya’nın Karadeniz kıyılarında keşif uçuşu yaptığı öğrenildi.

PlaneRadar uçuş gözlem portalının verilerine göre ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Global Hawk stratejik insansız hava aracı, bu sabah İtalya'daki hava üssünden kalkış yapıp Donbass bölgesindeki sınır çizgisini gözlemledi ve ardından Rusya’nın sınır bölgesine doğru uçuşunu sürdürdü.

Moskova saatiyle 17.00’da (TSİ ile aynı) Karadeniz kıyılarında görülen İHA, Kırım’ın üzerinden uçarak Krasnodar bölgesine yöneldi.

Başta ABD’ye ait olanlar dış ülkelerin İHA’ları, Rusya’nın Karadeniz ve Kaliningrad bölgesindeki sınırlarında gerçekleştirdiği keşif aktiviteleri son zamanlarda giderek artıyor. Rus askeri tesislerine de yaklaşma eğiliminde bulunan uçaklar Rusya'nın Suriye'deki üslerinin yakınlarında da görülüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın çağrılarına rağmen ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rus sınırlarındaki keşif faaliyetlerine son vermeyi reddediyor.