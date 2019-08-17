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Hasan Şaş, Galatasaray'daki görevinden istifa etti!

Hasan Şaş, Galatasaray'daki görevinden istifa etti!

Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş görevinden istifa etti. Kısa bir açıklama yapan Şaş, "Ben sevdiğime zarar vermem. İstifa ediyorum" dedi.

Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Galatasaray'da yeni sezonun ilk maçının ardından beklenmeyen bir istifa gerçekleşti. Teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılığını yürüten Hasan Şaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile görevinden istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna seslenen Hasan Şaş, "Galatasarayıma, hocama -adam gibi adam-, Levent kardeşime, Ümit kardeşime başarılar diliyorum. Kalbim hep sizinle, ben sevdiğime zarar vermem. Görevimden istifa ediyorum, hakkınızı helal edin. Hoşçakalın" ifadelerini kullandı.

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