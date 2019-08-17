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Acun Ilıcalı, kanalının yüzde 57'sini sattı

Acun Ilıcalı, kanalının yüzde 57'sini sattı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'in yüzde 57'sinin A&S Yatırım Holdinge satıldığı bildirildi.

A&S Yatırım Holding'in Hukuk departmanından yapılan açıklamada, Uğur Akkuş'un Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğü holdingin, TV8'in yüzde 57'sini satın aldığı belirtildi.

Açıklamada, ortaklığa ilişkin lansmanın yakın zamanda yapılacağı ifade edilerek, yeni ortaklığın özellikle Orta Doğu'da ses getireceği kaydedildi.

Orta Doğu'ya açılma hedefi

Açıklamada, A&S Yatırım Holding'in finansmanını Körfezli fonlardan sağladığı ortaklığın, Orta Doğu'ya açılarak büyüyeceği belirtildi.

Körfez fonu

A&S Yatırım Holding, bünyesinde; gayrimenkul, inşaat, finans ve varlık yönetimi, yatırım danışmanlığı, ihracat, turizm, enerji, eğitim, medya ve perakendeciliğin olduğu, Körfez fonların ortaklığında bir şirket.

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