Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama geldi Tv8 Ebru Şallı'nın nişanlısı Uğur Akkuş'a mı satıldı

Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama geldi Tv8 Ebru Şallı'nın nişanlısı Uğur Akkuş'a mı satıldı

Uğur Akkuş'un Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı A&S Yatırım Holding'in, Tv8'in yüzde 57'sini satın aldıklarını açıklaması üzerine medya patronu Acun Ilıcalı'dan konuya ilişkin yalanlama geldi.

Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama geldi Tv8 Ebru Şallı'nın nişanlısı Uğur Akkuş'a mı satıldı - Sayfa 1

Ebru Şallı ile yıllardır birlikte olan ve yakında evlenmeyi planlayan Uğur Akkuş'un şirketinin hukuk departmanı geçtiğimiz gün bir açıklama yapmış ve TV8'in yüzde 57'sini satın aldıklarını açıklamışlardı. Tv8'in patronu Acun Ilıcalı ise sosyal medya hesabından konuya açıklık getirdi.

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Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama geldi Tv8 Ebru Şallı'nın nişanlısı Uğur Akkuş'a mı satıldı - Sayfa 2

Kanalı başarılı bulan ve doğru bir yatırım olarak görüp ciddi teklifler sunan bazı yatırımcılarla görüştüklerini doğrulayan Acun Ilıcalı, henüz bir anlaşmanın netleşmediğini belirterek şu açıklamaları yaptı:

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Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama geldi Tv8 Ebru Şallı'nın nişanlısı Uğur Akkuş'a mı satıldı - Sayfa 3

Şüpheniz olmasın: "Basında yer aldığı gibi imzalanmış bir satış veya ortaklık anlaşması söz konusu değil. Böyle bir ortaklık gerçekleşirse bilgiyi anında paylaşacağımızdan şüpheniz olmasın"

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Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama geldi Tv8 Ebru Şallı'nın nişanlısı Uğur Akkuş'a mı satıldı - Sayfa 4

Peki ne olmuştu?: A&S Yatırım Holding'in açıklamasında TV8'in yüzde 57'sini satın alındığı belirtilmişti. Ortaklığa ilişkin lansmanın ise yakın zamanda yapılacağı ifade edilerek, yeni ortaklığın özellikle Orta Doğu'da ses getireceği kaydedilmişti.

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