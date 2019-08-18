Üniversite ek tercih 2019 ne zaman ÖSYM ek tercih takvimi

ÖSYM ek tercih ne zaman 2019? Ek tercihler nasıl yapılacak? sorusunun yanıtı binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. Açıklanan üniversite yerleştirme sonuçlarına göre, herhangi bir üniversitenin programına yerleşemeyen adaylar ek tercih dönemini bekliyor.

ÖSYM ek tercih ne zaman 2019, ek tercihler nasıl yapılacak araştırması öğrenciler tarafından başladı. Açıklanan üniversite yerleştirme sonuçlarına göre, herhangi bir üniversitenin programına yerleşemeyen adaylar ek tercih dönemini bekliyor. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19 Ağustos'ta başlayacak, 23 Ağustos 2019 tarihine kadar sürecek. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılabilecek. Peki, ÖSYM ek tercih ne zaman yapılacak? Kimler ek tercih yapabilecek, kimler yapamayacak? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

ÖSYM EK TERCİH NE ZAMAN?

YKS ek tercihlerin ne zaman yapılacağına dair açıklama yapılmadı. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Üniversiteler kayıt işlemleri ise 19 Ağustos'ta başlayacak, 23 Ağustos 2019 tarihine kadar sürecek. Buna göre, ek tercih dönemi de bu tarihten sonra boş kontenjanların bildirilmesi halinde yapılacak.

KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?

2019 YKS sonuçları doğrultusunda merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramıyor.

2019 YKS sonuçları doğrultusunda merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar, ek yerleştirme için başvuruda bulunabiliyor.

EK TERCİH KILAVUZU 2019 YAYINLANDI MI?

2019 yılı ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuzun da üniversite kayıt dönemi bittikten sonra yayınlanması bekleniyor. 2019 ek tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından haberimizden erişim sağlanabilecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19 Ağustos'ta başlayacak, 23 Ağustos 2019 tarihine kadar sürecek. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.