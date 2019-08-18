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Erol Bulut: İstediğimiz oyunu sahaya yansıttık

İhlas Haber Ajansı
Erol Bulut: İstediğimiz oyunu sahaya yansıttık

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Kayserispor-Alanyaspor karşılaşmasının ardından Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut açıklamalar yaptı.

Kayserispor maçının ardından konulan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, “Zor bir deplasmandan 3 puanı almanın sevincini yaşıyoruz” dedi. 

Alanyaspor, Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı İM Kayserispor’u 1-0 mağlup ederek lige 3 puan ile başladı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, “Bugün zor bir deplasmandan 3 puanı almanın sevincini yaşıyoruz. 3 sezon sonra Alanyaspor sezona 3 puan alarak başladı. Zor bir maç olacağını biliyordum. Kayseripor iyi bir ekip kurmuş. İstediğimiz oyunu sahaya yansıttık" diye konuştu.

"Lehimize çevirebilirdik"
Şanslarını değerlendiremediklerinden bahseden Bulut "İlk yarıda şanslarımızı değerlendirseydik gol bulup gidişatı lehimize çevirebilirdik. Kayserispor’un attığı gol ofsayt gerekçesiyle verilmedi. VAR sistemi devreye girdi. Önümüzdeki haftalarda bize de olabilir. Güzel ve heyecanlı bir maç olduğunu düşünüyorum. Taraftarlar iyi bir maç seyretti. Galibiyetle başlamak istiyorduk, onu başardık” ifadelerini kullandı. 

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