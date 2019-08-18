Bu iller dikkat! Çok kuvvetli yağış geliyor
KASTAMONU'nun kıyı kesimleri ile Sinop çevrelerinde yer yer şiddetli yağış bekleniyor. Orta Karadeniz kıyıları ile Kırıkkale, Karabük, Çorum, Giresun çevreleri ile Ankara'nın doğu ilçelerinde de kuvvetli yağış bekleniyor.
Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Mersin, Osmaniye, Ankara, Karaman, Kırıkkale, Çankırı ve Artvin çevreleri ile Antalya'nın doğu ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları, Kırıkkale, Karabük, Çorum ve Giresun çevreleri ile Ankara'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
Ani sel su baskını yıldırım uyarısı
Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda da uyarıda bulunuldu.
İşte 5 günlük haritalı hava durumu raporu...