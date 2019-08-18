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İnanılmaz olay! 3 ayda 2 kez doğum yaptı

İnanılmaz olay! 3 ayda 2 kez doğum yaptı

KAZAKİSTAN'da, kız çocuğu doğuran kadın, doğumdan 3 ay sonra erkek çocuğu dünyaya getirdi. Olayı "Benzersiz bir vaka" olarak tanımlayan Sağlık Bakanlığı, kadının 2 adet rahme sahip olduğunu açıkladı.

Sıra dışı olay, Kazakistan'ın batısındaki Uralsk şehrinde meydana geldi. 24 Mayıs günü bir kız çocuğuna doğum yapan 29 yaşındaki Lilia Konovalova, yaklaşık 3 ay sonra bir de erkek çocuk doğurdu.

"Benzersiz bir vaka"

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Uralsk'ta benzersiz bir vaka ortaya çıktı. 29 yaşındaki Lilia Konovalova, 3 aylık bir farkla 2 bebek doğurdu. Lilia'nın kızı doğmuş ve 3 ay sonra, uzun zamandır beklenen oğlu doğmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, bu vakanın çok nadir olduğunu belirterek 50 milyonda bir gerçekleşebileceğini söyledi.

Kadın 2 rahme sahip

Doktorlar, bu nadir durumun, Lilia'nın 2 adet rahme sahip olması ve bebeklerin bu rahimlerde birbirinden bağımsız olarak gelişmesiyle açıklanabileceğini söyledi.

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