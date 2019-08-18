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Emre Belözoğlu maç öncesi net konuştu! Yeter ki...

Emre Belözoğlu maç öncesi net konuştu! Yeter ki...

Gazişehir maçı öncesi açıklamalarda bulunan Fenerbahçe’nin kaptanı Emre Belözoğlu, "Hedefimiz kesinlikle şampiyonluk. Uzun ve dikenli bir yol bizi bekliyor. Yeter ki el ele verelim. O zaman her engeli aşarız" dedi.

4 yıl sonra Fenerbahçe’ye geri dönen Emre Belözoğlu, Gazişehir karşılaşmasını iple çekiyor. Mücadeleye ilk 11’de başlaması beklenen tecrübeli orta saha, önemli mesajlar verdi.

İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerinin altını çizen Emre, “Lig için tamamen hazırız. Artık Gazişehir maçını bekliyoruz. Hedefimiz kesinlikle şampiyonluk. Uzun ve dikenli bir yol bizi bekliyor. Yeterki el ele verelim. Herkesin bu takıma destek vermesini bekliyoruz. İlk maçı kazanarak, lige güzel bir giriş yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Lider yine o
Hafta boyunca yapılan antrenmanlarda oldukça neşeli gözüken Emre, Gazişehir karşılaşmasında dinamizmi ve hırslı futboluyla Fenerbahçe’nin yine en büyük silahlarından biri olacak. Teknik direktör Ersun Yanal da saha içinde Emre’den takıma liderlik yapmasını istedi.

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