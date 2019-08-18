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Norveç polisi cami saldırganına engel olan cemaati tebrik etti

Norveç polisi cami saldırganına engel olan cemaati tebrik etti

Geçtiğimiz günlerde Norveç'in Baerum şehrinde bir camiye silahlı saldırı düzenleyen saldırganı etkisiz hale getiren ikili, hükümet görevlilerince kahraman ilan edildi.

Norveç'in Baerum şehrinde El Nur İslam Merkezi  Camii'ne silahlı saldırı düzenleyen ve üvey kız kardeşini öldüren Philip Manshaus, suçunu itiraf ettikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

El-Nur Camii’ne yönelik saldırı sırasında, cemaat mensuplarından Muhammed Refik ve Muhammed İkbal Jave, saldırganı fark edince, onu etkisiz hale getirmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polisin de gelmesiyle, saldırgan gözaltına alındı.

Muhammed Refik ve Muhammed İkbal Jave, olay sonrasında Norveç polis müdürü ve Baerum belediye başkanı ile görüştü. Polis, ikiliye kahraman şeklinde hitap ederek çiçek verdi.

Sayenizde çok sayıda hayat kurtuldu

Polis Müdürü Beate Gangas, Muhammed Refik ve Muhammed İkbal Jave’ye, saldırgana yaptıkları müdahaleden dolayı teşekkür ederek, "Kahramanca ve iyi niyetli girişiminiz için size çok teşekkür ediyorum. Hızlı yanıt vermeniz sayesinde çok sayıda hayat kurtuldu" dedi. Kahraman ikili, ayrıca Baerum Belediye Başkanı Lisbeth Hammer Krog ile de görüştü.

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